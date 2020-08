Salvini con la maglia della Fermana e club prende le distanze

Arriva a Fermo e parla con indosso la maglia della Fermana calcio il leader della Lega Matteo Salvini a Piazzale Azzolino. Il club gialloblù ha preso le distanze da questa iniziativa del personaggio politico di centrodestra. Questo il post sulla pagina Facebook ufficiale della Fermana: “In seguito alla diffusione avvenuta sui social network e sugli organi di stampa di foto di un leader politico con indosso la maglia della Fermana, la nostra società sottolinea come non sia in alcun modo coinvolta in tale iniziativa. Il sodalizio gialloblù segue con attenzione l’imminente tornata elettorale riguardo la quale mantiene una posizione di estrema neutralità. Con questa nota si invitano pertanto tutti i protagonisti delle prossime elezioni a non utilizzare simboli che rappresentano la Fermana. Tutto questo chiaramente per evitare qualsiasi genere di strumentalizzazione”.