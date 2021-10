Sam Johnstone, portiere dell’Inghilterra e… assist-man: record contro Andorra

L'estremo difensore ha servito un assist in occasione del match di qualificazione al Mondiale in Qatar

Nella sfida valida per qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 contro Andorra, agevolmente vinta dall'Inghilterra, c'è spazio per un nuovo record per i britannici. A realizzarlo è il portiere Sam Johnstone. Titolare nella sfida della nazionale del CT Southgate, e alla terza presenza con la maglia dei Tre Leoni, Johnstone è diventato il secondo portiere della storia a servire un assist in una partita di qualificazione al Mondiale.