Samantha Mewis è sicura: “Voterei Megan Rapinoe come Presidente degli Stati Uniti…”

Ha spesso fatto parlare di sé per le sue uscite in difesa del genere femminile e non solo. Megan Rapinoe, capitana della Nazionale di calcio degli USA e icona Lgbt, è riuscita spesso a mettersi contro anche i più grandi esponenti politici come il Donald Trump, “suo” Presidente. Ma è proprio in tema di elezioni che una compagna di squadra negli States, Samantha Mewis (che milita nel Manchester City) ha condiviso un parere molto speciale anche sui valori della collega.

Samantha Mewis: “Votorei Megan come Presidente degli Stati Uniti”

Parlando a Sky Sports, la Mewis non ha nascosto il suo grande affetto e la sua grande stima per la connazionale: “Voterei per la Rapinoe alle elezioni presidenziali in questo momento se ne avessi l’opportunità”, ha detto la giocatrice. “La sostengo molto ed è stato un grande onore per me essere nella stessa squadra con lei. In campo Megan è una giocatrice speciale. Non ce ne sono altre, ha guidato la Nazionale in modo sorprendente ai Mondiali 2019. Ma fuori dal campo, rappresenta ciò in cui crede e non ha paura di perdere i fan a causa della sua onestà. Megan è una delle persone più oneste e laboriose in circolazione. Durante il tempo che sono stato con lei, è cresciuta molto. Penso che abbia assunto un ruolo del genere, perché sa che la sua voce sarà ascoltata e si sente responsabile”.

