Sambenedettese-Padova, insulti razzisti a Shaka Mawuli: la Figc apre inchiesta

Come riferisce la FIGC attraverso un comunicato ufficiale, il centrocampista ghanese della Sambenedettese Eklu Shaka Mawuli sarebbe stato vittima di insulti a sfondo razziale in occasione della gara di domenica disputata contro il Padova: per tale ragione sarà convocato nei prossimi giorni dalla Procura.

“Sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della Sambenedettese, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sui presunti insulti a sfondo razziale rivolti al calciatore Shaka Mawuli in occasione della gara con il Padova disputata domenica 17 gennaio e valevole per la 19a giornata del Girone B di Serie C. Il calciatore vittima dei presunti insulti a sfondo razziale sarà convocato nei prossimi giorni in Procura per essere ascoltato”, questa la nota della Figc.

A denunciare i fatti, oltre che lo stesso calciatore durante la gara, anche il direttore tecnico Gianni Improta ai microfoni della stampa e di una tv locale: “Il nostro Shaka ha denunciato continuamente frasi razziste ma l’arbitro non è intervenuto. Questo è gravissimo. Un rigore si può anche non concedere, ma cose simili non devono assolutamente accadere”.