Sampaoli contro la VAR: “Sembra che gli arbitri abbiano bisogno di un microscopio…”

In Italia è ormai consuetudine parlare di VAR. Pro e contro sono all’ordine del giorno dopo ogni weekend di campionato. Anche all’estero stanno però facendo le prime esperienze con la nuova tecnologia. Dopo l’episodio, curioso, avvenuto in Inghilterra, durante Tottenham-Watford, ecco che pure in Sudamerica, la VAR inizia a far discutere.

In modo particolare, Jorge Sampaoli, allenatore del Santos, è andato su tutte le furie dopo il match perso contro l’Atletico Mineiro. Come riporta Esporte Interativo, l’ex ct dell’Argentina se l’è presa con la tecnologia e con il direttore di gara: “La VAR deve aiutare a migliorare il gioco. Invece gli arbitri hanno impiegato ben cinque minuti per consultarlo, sembra che abbiano bisogno di un microscopio. Questo rallenta il gioco e non mi piace affatto”, le parole dell’allenatore dopo la sconfitta rimediata per 2-0.