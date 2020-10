Sampdoria, 27 anni fa la morte di Mantovani. Il ricordo del club e il messaggio di Roberto Mancini

“Per compiere grandi cose bisogna vivere come se non si dovesse mai morire. Tu, Paolo Mantovani, hai fatto grande la Sampdoria. E in tutti noi vivrai per sempre”. Questo il messaggio molto sentito della Sampdoria che ricorda lo storico patron blucerchiato scomparso 27 anni fa.

Un pensiero a cui anche il mister Roberto Mancino, ct dell’Italia, ha voluto fare eco pubblicando un caloroso messaggio accompagnato da foto e didascalia.

Sampdoria: il ricordo di Mantovani

Oltre allo splendido messaggio della società blucerchiata, che vedrà poi completare il ricordo di Mantovani con il consueto omaggio da parte di un piccolo gruppo di tifosi al cimitero di Bogliasco, anche il ct dell’Italia Roberto Mancini ha voluto lasciare un pensiero unico verso l’ex Presidente: “Quando ti ho conosciuto, appena arrivato alla U.C. Sampdoria, avevo solo 17 anni, sei stato un grande uomo e un presidente unico. Ciao Presidente ci manchi 14 ottobre 1993 – 14 ottobre 2020″.