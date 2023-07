Sampdoria, Audero esulta dopo l’infortunio: “Finalmente in campo”

Il portiere è tornato in campo come titolare dopo l'infortunio subito in primavera che lo aveva obbligato a saltare tutta l'ultima parte della scorsa stagione.

Nota lieta in casa Sampdoria dopo la seconda amichevole pre stagionale vinta per 5-1 contro il Rappreswil-Jona. Non solo per il risultato degli uomini di Andrea Pirlo ma anche, e soprattutto, per aver rivisto in campo uno dei leader della squadra, Emil Audero.