Si gioca alle 17 la sfida dei blucerchiati di mister Giampaolo.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Bienno si gioca questa sera, alle 17 di domenica 17 luglio, al centro sportivo di Temù. Altro test per la formazione blucerchiata di mister Marco Giampaolo che solamente ieri aveva pareggiato per 1-1 contro il Parma in un'altra amichevole pre stagionale.

Sampdoria-Bienno, probabili formazioni e dove vederla

Difficile ipotizzare qualche potrebbe essere la formazione titolare della Sampdoria per l'impegno odierno. Per questa ragione vi riportiamo il tabellino con la squadra che ha sfidato ieri il Parma con annesse sostituzioni.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero (75′ Ravaglia); Depaoli (75′ Somma), Ferrari (75′ Farabegoli), Colley (66′ Murillo), Murru (66′ Augello); Yepes; Candreva (46′ Leris), Rincon (66′ Trimboli), Verre (75′ Askildsen), Sabiri (75′ Stoppa); Caputo (66′ Quagliarella). A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca. Allenatore: Giampaolo.

In tal senso precisiamo che proprio questa mattina il portiere Falcone e il centrocampista Askildsen sono stati ceduti in prestito al Lecce e quindi non faranno parte della sfida di oggi.

La partita tra Sampdoria e Bienno, per il momento, non ha una copertura televisiva. Pertanto, i tifosi blucerchiati saranno costretti a trovare una soluzione diversa dalla televisione per guardare la sfida. Per fortuna la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Primocanale, sul sito primocanale.it e sulla pagina Facebook Sport e Youtube Primocanale (repliche alle ore 19 e alle ore 23).