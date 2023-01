Sampdoria, Bordon ricorda Vialli: “Spesso a casa mia con Mancini. Mi fece scherzo…”

Ivano Bordon quando stava per chiudere la sua avventura alla Sampdoria, ha avuto la possibilità di conoscere Gianluca Vialli allora giovanissimo. Il pensiero dell'ex portiere blucerchiato sullo sfortunato ex attaccante morto oggi all'età di 58 anni. "Una terribile notizia, sapevo che stava male, ma sento la morte di Gianluca molto vicina come se fosse un mio familiare. Alla Sampdoria arrivò un anno dopo di me, io 32 enne lui 19enne. Era un bravo ragazzo con tanta voglia di imparare tanto che a fine allenamento rimaneva per migliorarsi. Insieme a Roberto Mancini è venuto a cena diverse volte a casa mia ai tempi della Sampdoria. Mi fece anche uno scherzo perchè con me aveva un legame più forte rispetto agli altri compagni di squadra. Recentemente ho mandato un messaggio in cui vi era anche la volontà di mia moglie di ospitarlo nuovamente a cena appena sarebbe stato meglio. Caro Gianluca proteggici da lassù. Il tuo Ivano".