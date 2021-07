Sampdoria, Candreva: “Dobbiamo essere ambiziosi”. Poi il consiglio… all’Inter

Parla l'esterno destro blucerchiato

Antonio Candreva , ospite di Sky, ha parlato dell'inizio di stagione blucerchiato dal ritiro di Ponte di Legno sotto la guida del neo mister Roberto D'Aversa che avrà il duro compito di non far rimpiangere Claudio Ranieri.

INIZIO - "Prime sensazioni positive, finalmente siamo tornati in ritiro dopo aver saltato un anno. Con D'Aversa tutto bene, con un allenatore nuovo si riazzera tutto, in questa prima settimana sta andando tutto bene e stiamo cercando di conoscere il mister e lui noi", ha spiegato Candreva. "Le ambizioni della squadra? La Sampdoria deve essere ambiziosa, veniamo da un gran campionato ma dobbiamo migliorarci. La nuova stagione sarà difficile, la Serie A non è mai semplice". "La finale a Wembley? Bello, anche da casa si respirava un'aria positiva".