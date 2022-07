Sampdoria-Castiglione diretta e streaming: dove vederla

Prosegue il percorso di avvicinamento alla stagione di Serie A 2022-23 della Sampdoria . Quest'oggi, mercoledì 13 luglio, la formazione di mister Giampaolo sarà impegnata alle 17 nella prima uscita amichevole di questa estate. Il match contro il Castiglione è in agenda nel pomeriggio dopo una sessione mattutina. Si tratta, come detto, di una prima sgambata contro una formazione dell'Eccellenza lombarda.

Come anticipato, la Sampdoria è impegnata da ormai qualche giorno col ritiro che precede la nuova stagione che, ricordiamolo, avrà inizio, alla prima giornata, col difficile match contro l'Atalanta il 13 Agosto 2022. La formazione ligure si sta quindi preparando al meglio per essere pronta fin da subito e questo prevede, come tutti gli altri club, una serie di amichevoli estive. La prima sarà appunto contro il Castiglione, formazione contro cui gli uomini di Giampaolo giocano quasi ogni anno nel mese di Luglio. Il pronostico è ovviamente a favore della squadra di Serie A.

Per gli appassionati tifosi della formazione di Genova e per gli amanti del calcio italiano, la partita tra Sampdoria-Castiglione andrà in scena oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 17. Nessuna emittente ha acquistato i diritti della gara che comunque sarà trasmessa in diretta streaming. A far vedere la partita saranno i social ufficiali della Sampdoria (Facebook, Twitter, Twitch).