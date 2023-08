Sampdoria, contro il Sudtirol Radrizzani sarà assente: il motivo

Prima gara ufficiale per la Samp che oggi sfiderà il Sudtirol in Coppa Italia. Lanna sarà allo stadio, Radrizzani no. Ecco perché.

Redazione ITASportPress

La Sampdoriascenderà in campo oggi contro il Sudtirol per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una gara molto importante, la prima ufficiale della stagione 2023-24. Per l'occasione, però, al Ferraris non dovrebbero esserci Manfredi, Radrizzani e Fiorella. A rappresentare la società, seduto al suo posto, ci sarà, invece, Marco Lanna.