Sampdoria, Di Francesco: “I ragazzi osano, questo è l’aspetto più importante”

Vittoria per 15-0 nella prima uscita stagionale per la Sampdoria, che nel centro sportivo di Temù ha travolto il Sellero Novelle, formazione di Seconda Categoria. Queste le parole del tecnico dei doriani Eusebio Di Francesco al termine della sfida.

SODDISFAZIONE – “Sono soddisfatto per come si allenano i ragazzi e per quello che stanno portando in campo, al di là della partita di oggi, che ha un valore relativo. Li ho spronati per tutta la gara, tante cose sono interessanti ma altre sono invece da migliorare. Siamo solo all’inizio, i carichi di allenamento si fanno sentire. Cosa si può migliorare’? Tutto. Ripeto, abbiamo cominciato ora. Passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3 c’è un cambiamento: da essere abituato a giocare centralmente, devi passare a farlo in ampiezza. Al di là degli errori che possono starci, l’importante è che i ragazzi osino e cerchino di fare quello che gli chiedo”.

SALA E VERRE – “Sala può interpretare bene il ruolo di esterno alto, anche in base alle partite o alle esigenze duranta la gara. Verre prima punta? Può fare la mezz’ala o al massimo il trequartista in un 4-2-3-1, ma non avendo in questo momento molti giocatori nel reparto avanzato, ne approfitto per fare delle valutazioni”.