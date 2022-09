Sampdoria, dissequestrati due conti all’ex presidente Ferrero

Novità importante e positive per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero . Come riportato da sampnews24.com, infatti, dopo la revoca degli arresti domiciliari arriva una seconda decisione favorevole all’ex presidente del club blucerchiato.

Inoltre, adesso si attende solamente l’udienza presso il Tribunale prevista per il 21 settembre dalla quale potrebbero arrivare ulteriori novità per Ferrero .

Ricordiamo che l'ex numero uno del club doriano era tornato in libertà alcuni mesi fa. All'epoca il suo avvocato disse a Il Secolo XIX: "Quando gli ho dato la notizia è scoppiato in lacrime. Non avrà più nessuna limitazione, eccetto quella di non potere ricoprire cariche imprenditoriali. Potrà muoversi dove vuole, telefonare e parlare con chi vuole".