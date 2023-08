Sampdoria, è fatta per il prestito di Facundo Gonzalez

I dirigenti bianconeri si sono subito messi a caccia della soluzione ideale per mandare il giocatore a giocare per fare esperienza e alla fine la scelta è caduta proprio sulla Sampdoria.

I blucerchiati hanno superato la concorrenza, tra le altre, di Salernitana e Pisa. L’accordo tra Juventus e Samp prevede un prestito secco fino a giugno 2024. Il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di martedì per poi apporre la firma sul contratto e iniziare ad allenarsi agli ordini di Pirlo. Non da escludere la convocazione per la prima gara casalinga del campionato, in programma venerdì 25 agosto alle ore 20.30 contro il Pisa.