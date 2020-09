Sampdoria, Ferrero: “Contro Juventus giocatori spaventati. I tifosi insultano? Vuol dire che ti amano…”

Massimo Ferrero protagonista negli studi di Tiki Taka in onda in seconda serata su Italia Uno. Il presidente della Sampdoria ha parlato della sua società ed in particolare in riferimento al mercato e al debutto deludente contro la Juventus.

Ferrero: “Contro Juventus spaventati. Su mercato e tifosi…”

“I miei calciatori non sono pervenuti, erano spaventati”, ha detto Ferrero relativamente all’esordio in campionato contro la Juventus che ha visto i suoi perdere per 3-0. “Quagliarella inizialmente in panchina? Io ho un allenatore che è fortissimo, quando va male vuol dire che va bene”. Sul rapporto con i tifosi e la riapertura degli stadi: “Aprire ad un terzo della capienza? Io l’ho detto ormai due mesi fa. I fan e il loro insulti? Se un tifoso non dice niente vuol dire che non significhi niente per lui, se invece ti insultano vuol dire che ti amano”.

E in fine sul mercato e in particolare gli affari col Torino: “Io mi faccio un mazzo così tutti i giorni, perché lavoro e sono presente, perché sono avvelenato quando i ragazzi, che amo, giocano male. Sono sempre lì 12 ore al giorno e non prendo stipendio. Quest’anno il mercato è un po’ così. Linetty era in scadenza di contratto e non voleva rinnovare, sono stato fortunato perché era un giocatore pronto e Giampaolo (allenatore del Torino ndr) lo ha preso. Ma ho fatto anche un favore al Torino, gli ho prestato Murru”.

