Sampdoria, Ferrero fissa il sogno: “Vorrei vincere la Coppa Italia”

Il patron blucerchiato vorrebbe vincere un trofeo

SOGNO - "Che regalo mi farò? Dico la verità e vorrei non essere equivocato: mi piacerebbe tanto vincere la Coppa Italia, che è l'unica competizione per cui possiamo davvero competere tutti, grandi e piccole", ha detto Ferrero. "Gli altri traguardi sono solo per le big, inutile raccontarci favole, quindi perché non provarci? Sarebbe anche ora che ritoccasse a noi come Sampdoria che in questa competizione abbiamo sempre dato il meglio". "Se ne ho parlato a mister D'Aversa? Certo, ho anche caricato il bonus specifico per la Coppa per stimolare sia lui che i giocatori. Pensateci: andare a Roma, quindi a casa mia, e vincere. Sarebbe un sogno. Sono nato e cresciuto a Roma ma non immaginate quanto sarei fiero e orgoglioso di battere magari la Roma in finale di Coppa all’Olimpico".