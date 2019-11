Sampdoria, Ferrero promette rinforzi a gennaio

Il cambio della guardia in panchina non ha per il momento prodotto la classica scossa alla Sampdoria, sempre ultima in classifica con appena cinque punti in dieci giornate.

Claudio Ranieri ha totalizzato due pareggi in tre partite, ma è atteso dal delicato scontro diretto contro la Spal. Inevitabile però che si guardi già al mercato di gennaio che dovrebbe vedere la società blucerchiata molto attiva per rinforzare l’organico e cercare di lasciare il prima possibile la zona retrocessione.

A tal proposito si è sbilanciato il presidente Massimo Ferrero, che sul proprio profilo Twitter ha rassicurato i tifosi in merito alle intenzioni della società per la prossima sessione di mercato:

“Vorrei rasserenarvi tutti e confortarvi che usciremo da questo empasse. Ci sarà modo di intervenire sul mercato del prossimo gennaio e sarà mia cura farlo. Forza SAMP”.

“Il fatto che i tifosi mi insultino fa parte del gioco” ha aggiunto Ferrero rispondendo a un messaggio di solidarietà di un tifoso dopo gli insulti e le minacce ricevute dai sostenitori sampdoriani nelle ultime settimane.