Sampdoria, Ferrero: “Ripartire con la Serie A? I calciatori non sono macchine. Se penso a Gabbiadini…”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia. Tutti i settori colpiti e anche il quello del pallone. Difficile ipotizzare una data di ripresa, e anche gli addetti ai lavori sono piuttosto scettici sul tema.

L’ultimo ad esporsi è stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che ai microfoni de Il Secolo XIX non ha fatto giri di parole per far capire la sua posizione: “All’inizio nessuno ha dato troppo peso a questo nemico invisibile e sottile, io invece avevo sempre detto che sarebbe cambiata un’epoca. Noi oggi stiamo tutti a casa, rispettiamo le regole, continuiamo a essere invasi dalle brutte notizie ma la gente non ne può più. Sarebbe utile, ripeto utile, capire che è arrivato il momento di fare riforme profonde per cambiare l’Italia”, ha spiegato il patron in merito ad una ripresa del ‘sistema Italia’.

CALCIO – E anche nel mondo del pallone, le cose non sono certo facili: “Questo dramma deve dare vita alla ricostruzione. Le venti squadre di Serie A sono un po’ come la confindustria del pallone, anziché continuare a passare ogni giorno ore in call conference senza cavare un ragno dal buco perché non troviamo una strategia comune? Anziché fare strategia comune ognuno dice la sua: io voglio giocare per lo scudetto, io per non andare in B. Si parla di giocare… capite? Sempre giocare. Immaginatevi Gabbiadini, avuto il coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare? E poi chi ci andrà allo stadio? La gente? E come, con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità”, ha detto Ferrero.

