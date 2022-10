Sampdoria, Flachi: “Con l’Inter giocato per 20 minuti. Stankovic? Il problema è…”

"Sapevamo che era una partita difficile, però si sperava di vedere qualcosa di diverso in proiezione futura. A Cremona era arrivata una vittoria importante, ti sei scrollato la paura, hai riportato un po’ di entusiasmo lavorando bene in settimana. A San Siro la Sampdoria è però durata venti minuti, mi sembra un po’ troppo poco per cercare di trovare delle sicurezze in proiezione di una salvezza. Con questo atteggiamento adesso faccio fatica a pensare che si possa salvare, con tutto il bene che voglio alla Sampdoria. Questa non era una partita che dovevi vincere, ma se avevi un atteggiamento propositivo, fai una grande gara pur perdendo e dai tutto, allora resta accesa una fiammella. Va benissimo il cambio dell’allenatore, ma come dico sempre il problema più grosso è chi va in campo".