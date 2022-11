Sampdoria, gli eroi del ’91 alla presentazione del docufilm “La bella stagione”

Amore. Alla prima andata in scena al The Space del Porto Antico di Genova hanno preso in parte in tanti degli attori principali: da Gianluca Vialli e Roberto Mancini al presidente Marco Lanna, passando per Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Attilio Lombardo, Moreno Mannini, Gianluca Pagliuca, Pietro Vierchowod e Giovanni Dall’Igna, eroi dello Scudetto 1990/91, sommersi dall’amore dei tifosi presenti. All’inizio, durante e alla fine applausi per tutti nelle tre sale che hanno proiettato l’anteprima, compreso il regista Marco Ponti.