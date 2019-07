Sampdoria, il primo test è ok: 15 reti al Sellero Novelle

Finisce in goleada la prima amichevole della stagione della Sampdoria. La formazione di Eusebio Di Francesco, al centro sportivo di Temù, ha travolto per 15-0 il Sellero Novelle, formazione di Seconda Categoria. Per i blucerchiati, scesi in campo con un 4-3-3, sugli scudi Verre, autore di un poker, e Bonazzoli, che ha realizzato una tripletta. Doppiette invece per Sala e Thorsby, con il tabellino che è stato completato dalle marcature di Gabbiadini, Caprari, Murillo e Maroni.

IL TABELLINO

Sampdoria p.t. (4-3-3): Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Praet, Vieira, Jankto; Verre, Gabbiadini, Caprari.

Sampdoria s.t. (4-3-3): Falcone; Depaoli, Ferrari, Chabot, Murru; Thorsby, Barreto, Linetty; Sala, Bonazzoli, Maroni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Sellero Novelle: Prandini, Berberi, Perdita, Gazzoli, Pedrotti, E. Bressanelli, Turisini, G. Laffranchi, Menolfi, Polonioli, F. Bressanelli. A disposizione ed entrati a gara in corso: Buffoli, Boldini, Salvetti, Lunini, Testa, Villa, Trovandini, M. Laffranchi, Citroni. Allenatore: Flavio Trovandini.

Reti: 5’, 24’, 29’ e 39’ Verre, 8’ Gabbiadini, 30’ Caprari, 38’ Murillo, 52’ Maroni, 54’, 70’ e 83’ Bonazzoli, 81’ e 82’ Sala, 87’ e 89’ Thorsby.