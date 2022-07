Sampdoria in lutto, morto Vittorio De Scalzi fondatore dei New Trolls

L'uomo aveva composto diverse canzone a "tinte" blucerchiate essendo grande tifoso della Samp.

Redazione ITASportPress

Brutta notizia per il mondo Sampdoria e per tutti gli appassionati di musica. In queste ore è morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, nonché grande appassionato di fede blucerchiata che aveva scritto ‘Lettera da Amsterdam’, che fu inno dei blucerchiati al momento dell’ingresso in campo prima delle partite. A darne l'annuncio la famiglia che ha subito ricevuto tantissimi messaggi d'affetto, anche dal club di Genova.

Sul sito della società, infatti, ecco il comunicato: "Si è spento a Roma, all’età di 72 anni, Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista e compositore genovese, grande tifoso della Sampdoria. Nato a Genova nel 1949, fu fondatore dei New Trolls e autore di successi internazionali come Quella carezza della sera e Una miniera. Nella stagione di grazia 1990/91 incise, insieme con il fratello Aldo, l’album Il grande cuore della Sud, regalandoci poesie in musica come Forza Doria e, soprattutto, Lettera da Amsterdam. Alla moglie Mara, ai figli Armanda e Alberto, al fratello Aldo e a tutta la famiglia De Scalzi le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società".

Anche la Federclubs ha voluto salutre De Scalzi: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia De Scalzi per la scomparsa di Vittorio, vero cuore blucerchiato. Oltre ad aver segnato in modo indelebile la musica italiana con i New Trolls, assieme al fratello Aldo ha ideato la colonna sonora dei nostri anni più belli. Piangiamo un amico e un grande artista, sempre vicino al tifo organizzato".

Come spiega l'ANSA, il funerale in forma laica si terrà lunedì 25 luglio alle 18 nella sede del Club Tenco a Sanremo.