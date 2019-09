Sampdoria-Inter, le probabili formazioni: Conte fa turnover, scocca l’ora di Sanchez

Curioso scherzo del calendario, che per la sesta giornata si è divertito ad accoppiare alle prime due della classe, Inter e Juventus, le ultime due di una classifica comunque molto corta, ovvero Sampdoria e Spal.

I bianconeri apriranno il programma ospitando i ferraresi alle 15, mentre alle 18 toccherà alla squadra di Conte che a Marassi cercherà di restare a punteggio pieno per presentarsi in testa da sola allo scontro diretto contro i campioni d’Italia in programma domenica 6 ottobre alle 20.45 a San Siro.

Per i nerazzurri si tratterà anche della prova generale in vista della gara di mercoledì al Camp Nou contro il Barcellona, seconda giornata di un girone di Champions in salita dopo il pareggio interno contro lo Slavia Praga al debutto. Di contro c’è una Samp sull’orlo della disperazione, sconfitta quattro volte su cinque partite e reduce dal bruciante ko di Firenze: i blucerchiati, peggior difesa del campionato, cercheranno quantomeno di dare continuità al ruolino casalingo dopo la vittoria sul Torino di domenica scorsa.

LE FORMAZIONI – Proprio in ottica Champions Conte si prepara ad un robusto turnover, destinato a coinvolgere tre pedine chiave della formazione titolare: turno di riposo per Godin, Barella e Lukaku, sostituiti rispettivamente da Bastoni, al debutto assoluto con l’Inter, Gagliardini e Sanchez, atteso alla prima da titolare. Dall’altra parte Di Francesco non rinuncia al tridente e in difesa lancia Chabot al posto dell’ex Murillo, squalificato.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Quagliarella, Caprari. A disp.: Avogadri, Falcone, Augello, Regini, Barreto, Jankto, Leris Thorsby, Vieira, Bonazzoli, Ramirez, Gabbiadini. All.: E. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. A disp.: Padelli, Biraghi, D’Ambrosio, Dimarco, Godin, Lazaro, Ranocchia, Barella, Borja Valero, Vecino, Lukaku, Politano. All.: A. Conte.