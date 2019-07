Sampdoria, la carica di Murillo: “Qui con voglia di vincere. Quagliarella? Troppo forte…”

Colpo di mercato della Sampdoria, che ha prelevato dal Valencia il difensore Jeison Murillo. Il colombiano, che fa ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Inter, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi.

RINGRAZIAMENTI – “Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Ferrero per avermi portato qui: per me è una grande opportunità e spero di sfruttarla al meglio. Sono molto felice di tornare in Italia e di farlo in una squadra importante come la Sampdoria, che ha una grandissima storia. Ho già parlato con Di Francesco, che mi ha mostrato grande fiducia. Vengo qua con allegria e voglia di vincere”.

STAGIONE – “Dovremo lavorare al massimo, la stagione sarà lunga. La Samp è una squadra che lotta sempre: vincere in casa nostra è difficile. Lo stretto legame tra squadra e tifosi è una motivazione in più per fare bene. Quagliarella? E’ troppo forte, sappiamo le sue caratteristiche. Muriel e Zapata, che in passato sono stati qua, mi hanno parlato molto bene dell’ambiente”.