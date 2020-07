Sampdoria, la Espn premia la maglia dello scudetto. La Juventus sta dietro. La classifica

La decisione della nota emittente internazionale Espn ha stupito i tifosi italiani e riempito di gioia tutti i Doriani, che vedono riconosciuta la propria maglia come la più bella di tutta la storia del calcio.

LA MAGLIA DI VIALLI-MANCINI

Ad essere premiata come la maglia più bella del calcio è la versione della casacca griffata Asics del biennio ’90-’92: “Magari la Sampdoria non avrà lo stesso numero di trofei della Juve o del Milan, ma in compenso ha indossato una maglia splendida e immediatamente riconoscibile“. Così commentano i giornalisti selezionati dall’emittente Espn la scelta di premiare la Sampdoria di quel biennio. Una squadra che è stata in grado di entusiasmare un’intera generazione con la propria classe e la propria lucidità, un team che anche a distanza di vent’anni riesce ancora a stregare gli occhi di chi ammira quei colori e quelle meravigliose giocate.

NAPOLI NEL PODIO

Alle spalle della Sampdoria in questa speciale classifica troviamo il Napoli di Maradona, nella divisa delle stagioni ’87-’88. Un grande riconoscimento per un grande Napoli, in grado di incantare con la classe de “El Pibe de Oro” gli stadi di tutta Italia e non solo. L’Italia dunque sul podio in una classifica che riconosce ancora una volta lo stile italiano e l’eleganza nel vestire, oltre che quella sul campo.

LE ALTRE CLASSIFICATE

A completare il podio ci pensa la divisa della Danimarca, quella apparsa ai Mondiali del 1986. Al quarto posto troviamo un’altra italiana, ovvero la mitica maglia indossata da Roberto Baggio per il suo addio al calcio giocato presso “San Siro”, quella del Brescia nella stagione 2003/04. C’è posto anche per la Juventus, ma non prima dell’ottavo e del dodicesimo: quella del kit bianconero di Platini, e quella indossata dai bianconeri nella stagione 1995/96 della vittoria dell’ultima Champions. C’è chi tra i tifosi penserà “è meglio la maglia della mia squadra del cuore”, ed è difficile dar torto ad ognuno di loro. Evidentemente però questo arduo compito di stilare la classifica a qualcuno doveva pur spettare, e con grande coraggio Espn ha deciso di imbarcarsi in questa impresa.