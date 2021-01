Sampdoria, la sorpresa di Keita e Quagliarella ai bambini del Gaslini: robot telecomandato e regali per tutti

La Sampdoria vicina ai bambini meno fortunati dell’Istituto Gaslini. Iniziativa lodevole da parte della squadra blucerchiata che ha visto in prima linea i due attaccanti Keita e Quagliarella impegnati a “guidare” un robot per consegnare delle calze della Befana e non solo ai giovani pazienti.

Attraverso un filmato pubblicato su canale ufficiale Youtube del club, la società genovese ha mostrato alcune immagini del bel gesto nei confronti dei meno fortunati. La coppia d’attacco doriana si è divertita a far visita, seppur in modo virtuale, e portare un sorriso ai ragazzini. Sciarpe e altri doni della Sampdoria per tutti. Un bel momento che ha davvero regalato delle ore indimenticabili a tutti.

Come spiega la società “In tempi di misure anti-COVID e azzerando il rischio di contagio, il club ha voluto comunque essere vicino ai bambini ricoverati con un incontro virtuale per mezzo del robot ‘Baciccia’. Capitan Quagliarella e Balde hanno fatto capolino così nell’ospedale pediatrico genovese telecomandando il robot blucerchiato in remoto dalla sede di Corte Lambruschini per regalare un momento di serenità ai piccoli degenti e alle loro famiglie, omaggiati di decine di calze e gadget ufficiali”.