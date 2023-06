Sampdoria, l’ex Pozzi: “Società sembra importante. Spero nella A il prossimo anno”

Nell'ambiente della Sampdoria , tifosi, società ed ex, c'è finalmente un'aria decisamente più serena di quella che ha accompagnato la squadra nell'ultimo anno che ha visto i blucerchiati finire in Serie B. A TMW Radio, l'ex attaccante Nicola Pozzi ha detto la sua sul futuro con l'arrivo della nuova proprietà targata Radrizzani-Manfredi.

DA EX - "Gran sospiro di sollievo. Sono stato alla festa dei tifosi a Marassi ed è stata una festa liberatoria da tutto quello che è successo", ha detto Pozzi facendo riferimento al rischio fallimento scongiurato grazie all'arrivo dei nuovi vertici societari. "La proprietà sembra importante e tutti auspichiamo che possa tornare in Serie A direttamente il prossimo anno. C’erano 7000 persone a Marassi lo scorso weekend. Non solo per la Samp, spero che non si arrivi più a queste cose, che io ho vissuto a Parma nel 2014/2015", ha detto con grande amore verso la piazza l'ex attaccante.