Sampdoria, l’ex Pozzi: “Un giorno vorrei allenarla”

Tanta passione come quella del pubblico della Sampdoria: "Sono stato abbastanza zitto in questo periodo, l’annata è stata complicata. Sappiamo cosa è successo dentro e fuori dal campo. Ora dopo la tempesta sembra arrivare il sereno. Abbiamo scampato qualcosa di disastroso. L’idea che la Sampdoria potesse ripartire dai dilettanti era una coltellata. Ho sentito tanta gente che si è riempita la bocca. Ho sentito tanta retorica in questo periodo sui tifosi della Sampdoria".

"Solo oggi sento dire quanto sono straordinari. Io li conosco i tifosi della Sampdoria. Sono questo. Se oggi è stata acquistata è anche per quello che hanno fatto i tifosi. Sono loro ad aver dato una spinta importante. Hanno continuato a cantare. Per me non è niente di straordinario, è la normalità per la Sampdoria. Tutta l’Italia si è riempita la bocca, ma chi conosce la Sampdoria e chi ha vissuto questo ambiente non si è meravigliato di questo: i tifosi della Sampdoria sono questi. I tifosi della Sampdoria sono sempre stati straordinari, l’Italia lo scopre adesso".

Nel corso dell'intervista anche un sogno nel cassetto: "Consigli sul mercato? Non faccio il direttore sportivo, per cui non consiglio giocatori. Ora faro le mie esperienze, ma un giorno vorrei allenare la Sampdoria. Sarebbe per me straordinario, ma sognare non costa nulla. Non ho giocatori da consigliare, ma farò tanto in panchina con questo sogno nel cassetto. Salvo imprevisti sarò alla festa degli Ultras".