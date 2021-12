Sampdoria, morto leader della gradinata Sud. L’omaggio dei tifosi genoani

Era figlio del sindaco di Montoggio e nipote del sindaco di Rapallo Turpini

Tragica scomparsa dello storico capo ultrà della gradinata sud della Sampdoria, Giacomo Fantoni. L'uomo 43enne è morto in un incidente in motocicletta all'antivigilia di Natale. I Federclubs della Sampdoria ha ricordato Giacomo: "Ciao Bek - hanno scritto utilizzando il soprannome con cui era conosciuto tra i tifosi - , una vita a difesa della Sampdoria. Ci uniamo al dolore dei famigliari e dei ragazzi degli Ultras Tito Cucchiaroni". E tanti tifosi, sui social e sulle chat, si sono uniti al dolore per la scomparsa di uno degli esponenti di spicco della tifoseria blucerchiata.

Gli ultras del Genoa gli hanno reso omaggio esponendo allo stadio Ferraris uno striscione: "Rispetto e mentalità. Il Nucleo saluta un pezzo di storia ultrà. Ciao Bek". Firmato Nucleo 1893. Il tifoso blucerchiato, figlio di Mauro Fantoni, sindaco di Montoggio ed ex capo ufficio stampa della Provincia di Genova, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione sulla sopraelevata del capoluogo ligure. “A nome mio e di tutta la giunta regionale esprimo il più sentito cordoglio al sindaco di Montoggio Faustino Mauro Fantoni e alla sua famiglia per la prematura e tragica scomparsa del figlio Giacomo. Un pensiero anche ai tifosi della Sampdoria che in queste ore ricordano commossi il loro Capo degli Ultras". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per la scomparsa di Giacomo Stefano Fantoni.