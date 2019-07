Sampdoria, Murillo ad un passo

Vicina al colpo di mercato, la Sampdoria guidata da Eusebio Di Francesco. I blucerchiati, secondo quanto raccolto da Sky Sport, sono infatti ad un passo da chiudere l’operazione per Jeison Murillo, difensore colombiano classe 1992. Il giocatore, che ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione al Barcellona ma il cui cartellino appartiene al Valencia, arriverà a Genova con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

RITORNO – Per Murillo si tratterebbe di un ritorno in Italia, dato che ha già giocato nel nostro campionato con la maglia dell’Inter dal 2015 al 2017, collezionando complessivamente 61 presenze in campionato.