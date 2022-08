Sampdoria, novità sulla cessione: spunta un nuovo acquirente

I soggetti in lizza per l’acquisto della Sampdoria salgono a quattro: la cordata Cerberus/Redstone sente di essere nettamente in vantaggio dopo la manifestazione d’interesse non vincolante presentata due settimane fa, entrando di fatto nella fase ufficiale di negoziazione e della due diligence tecnica più approfondita. La cordata avrebbe chiesto un’esclusiva che non sarebbe però stata concessa, anche se la fiducia sul buon esito della trattativa resta alta, al punto che Cerberus/Redstone sarebbero passati ad una fase avanzata, contattando direttamente politici e imprenditori genovesi per "prepararsi" strategicamente il territorio.