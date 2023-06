Sampdoria, Pagliuca: “Si riparte con società e presidente serio”

SULLA CESSIONE – Il cinquantaseienne bolognese non dimentica la Sampdoriae sulla cessione del club genovese al duo Radrizzani-Manfredi commenta: “Si riparte con una società e un presidente serio. Mi dispiaceva per un amico come Lanna.Ora è il vento è cambiato, mi auguro che già dall'anno prossimo la squadra possa essere una delle tre che salgono in Serie A". Dopo tali affermazioni l’ex estremo difensore ha ricordato il compianto Gianluca Vialli scomparso il 6 gennaio scorso. Le sue parole dimostrano come l’amore per una squadra non risente del passare degli anni e dei nuovi scenari del panorama calcistico.