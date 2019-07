Sampdoria, pazza idea di Di Francesco: vuole Nainggolan

Il futuro di Radja Nainggolan sarà lontano dall’Inter. Il centrocampista belga, come ammesso dall’amministratore delegato Beppe Marotta, non rientra nei piani dei nerazzurri, che stanno cercando per lui una nuova sistemazione. Le pretendenti sembrano non mancare e nelle ultime ore, come riporta gianlucadimarzio.com, sarebbe spuntato l’interesse della Sampdoria.

DI FRANCESCO – A richiedere esplicitamente il giocatore è stato il tecnico Eusebio Di Francesco, che ha già allenato Nainggolan a Roma. L’allenatore ripone una grandissima fiducia nel belga, vedendo in lui l’elemento giusto per far compiere alla propria formazione il salto di qualità. Tuttavia, ad oggi, i margini di manovra appaiono bassi, soprattutto a causa dell’elevato ingaggio del calciatore.