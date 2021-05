Sampdoria, Ranieri ha deciso: comunicato l’addio

Il mister ha deciso di non proseguire con i blucerchiati

Secondo quanto riportato da Sky, la decisione del mister non ha alcuna ragione economica ma alla base della scelta di Ranieri, ci sarebbe la semplice constatazione di aver "completato" la propria mission. L'ex tecnico di Juventus, Inter e Roma è ora in cerca di nuovi stimoli, che solo una nuova sfida - in Italia o all'estero - potrà dargli.