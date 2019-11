Sampdoria, Ranieri: “Il punto contro il Lecce sarà fondamentale. Quagliarella? È in dubbio”

Strappato con denti e cuore il pareggio contro il Lecce nella partita che avrebbe potuto far sprofondare, la Sampdoria riparte proprio dal gol di Ramirez in vista della delicatissima trasferta di lunedì sera in casa della Spal.

In palio c’è la possibilità di lasciare l’ultimo posto e Claudio Ranieri è fiducioso a due giorni dalla sfida del “Mazza”:Il messaggio che voglio dare ai tifosi è quello emerso nella partita contro il Lecce: lotteremo sempre, fino in fondo. Il gol del pareggio è stato fondamentale perché ci permette di crederci, è frutto della perseveranza e della voglia di lottare. Quando non ti riesce nulla, ma tu continui a provarci, è sempre una cosa positiva”.

“Dobbiamo andare là a prendere punti – prosegue il tecnico romano – Li rispettiamo, sappiamo che non sarà facile perché tutti i punti che hanno li hanno ottenuti in casa”.

La speranza di allenatore e tifosi è che si risvegli presto Fabio Quagliarella, che sembra vittima delle difficoltà della squadra. Il bomber è però in dubbio, come spiega Ranieri: “Vi sembrerà strano, ma da quando sono qui lo vedo rinfrancato. Ha un piccolo problema all’adduttore e vedremo. Farò le mie valutazioni”.