Sampdoria, Ranieri: “Stagione positiva, ho sempre creduto alla salvezza. Quagliarella è un pericolo costante”

Mister Claudio Ranieri ha commentato ai media ufficiali della Samp la prestazione dei blucerchiati a Brescia nella gara che chiude il campionato del club genovese.

LE PAROLE DI RANIERI

“C’era un caldo tremendo – riportano i media ufficiali doriani-, tutte e due le squadre hanno dato fondo all’ultima goccia di energia ma, seppur con difficoltà, entrambe le squadre che hanno provato a vincere e la gara è stata piacevole. Il bilancio non può essere che positivo. Fin dal mio arrivo ho sempre creduto nella salvezza della Sampdoria, non pensavo però che avremmo centrato l’obiettivo con quattro giornate di anticipo sulla conclusione del campionato e il merito è del gruppo. Quagliarella ha provato in tutti i modi a festeggiare la duecentesima presenza in blucerchiato con il gol, ci era riuscito alla fine ma era in fuorigioco. Resta un pericolo costante per gli avversari e il nostro punto di riferimento”.