Sampdoria-Rappresentativa Valtellinese: orario e dove vederla in tv e streaming

Il test amichevole è previsto alle ore 17. Per vedere la partita dei blucerchiati in tv e streaming ci sarà la possibilità di farlo su Telenord. La partita verrà trasmessa in streaming su telenord.it e in esclusiva sul digitale terrestre, canale 11 della Liguria. La gara potrà essere vista anche in replica alle 21,30 dopo un'edizione speciale di Forever Samp.