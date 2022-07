Sampdoria, retroscena Thorsby: lacrime al momento dei saluti

Retroscena in casa Sampdoria per quanto riguarda la cessione di Morten Thorsby. Il centrocampista ha salutato nelle scorse ore il club blucerchiato non senza qualche malumore. Come scritto daIl Secolo XIX, il giocatore avrebbe avuto piacere a restare in quel di Genova ma ci sarebbero state pressioni affinché il norvegese partisse. Alla fine, la società blucerchiata dovrebbe incassare circa 3.7 milioni, col classe 1996 che firmerà un triennale con opzione per il quarto anno.