Sampdoria, Rincon: “Spero torni dove merita”

Il pari d'orgoglio col Sassuolo all'ultima sfida in casa. La Sampdoria si prepara a terminare la stagione con la retrocessione in B ma con la notizia che, se confermata, vedrebbe la società salva dal fallimento con l'arrivo di Radrizzani alla guida. A DAZN, a margine della gara giocata contro i neroverdi, ha parlato uno dei leader del gruppo, Tomas Rincon .

"Abbiamo l’obbligo di cercare di finire la stagione con dignità", ha detto il centrocampista tra la gara col Sassuolo e l'ultima della stagione contro il Napoli in programma la prossima settmana. "Voglio ringraziare i tifosi che ci sono stati vicino. Siamo rammaricati di non essere riusciti a dare loro la soddisfazione di tenere in Serie A la squadra. Al Ferraris abbiamo perso troppi punti, è una sensazione di nostalgia e rabbia. Speriamo che la Sampdoria torni dove merita".