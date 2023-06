Sampdoria, senti Novellino: “Felice l’abbiano salvata. Ritorno in A subito? Possibile”

Non manca un passaggio anche sull'eventuale ritorno immediato in A: "Sono convinto che l’appetito viene mangiando e quindi uno cerca di fare tutto per avere una squadra importante. Certo, un biennio ti dà più tempo per programmare la risalita. Non conosco bene la nuova proprietà, ma hanno intenzione di fare bene. Quando siamo arrivati noi con Marotta e Paratici, abbiamo costruito subito una squadra per vincere il campionato, avevamo uomini in grado di farci vincere e che conoscevamo bene. Avevamo una grande società dietro e questo è fondamentale. Ovvio che si parte per dare solidità ma l’appetito viene mangiando, sono convinto che la Sampdoria possa tornare immediatamente in Serie A e me lo auguro", le parole del tecnico.