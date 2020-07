Sampdoria, striscione contro Ferrero: “Ladro infame”

Duro clima di contestazione in casa Sampdoria. Il Presidente del club ligure, Massimo Ferrero, da un anno a questa parte viene criticato dalla tifoseria doriana a causa di una conduzione societaria discutibile, a detta dei tifosi.

MALCONTENTO GENERALE

A Genova, sponda Sampdoria, c’è un clima di malcontento generale che regna ormai da un bel po’ di mesi. Chi viene preso particolarmente di mira è Massimo Ferrero, il presidente del club, che è criticato per una gestione poco lucida della società, caratterizzata negli ultimi mesi da investimenti a basso costo e scarsi risultati in campionato. I tifosi sono stanchi della situazione che si è venuta a creare, e in queste ultime ore stanno esprimendo tutta la loro insoddisfazione in città.

LO STRISCIONE

Secondo quanto riporta Ansa al centro della città di Genova nella giornata di oggi sarebbe comparso uno striscione con scritto: “Ferrero ladro infame”. L’ennesimo gesto di contestazione da parte di una tifoseria che ormai da diverso tempo si mostra insofferente nei riguardi del proprio presidente, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di cedere le proprie quote societarie.