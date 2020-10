Sampdoria, tanti auguri a Sir Claudio Ranieri che per Ferrero diventa… “nonno rock”

Claudio Ranieri festeggia oggi 69 anni. Il tecnico della Sampdoria è molto apprezzato nell’ambiente blucerchiato ed in generale in tutto il mondo del calcio e spesso, anche quello che appare un semplice e positivo messaggio social, può generare della polemica. Il patron del club genovese Massimo Ferrero è stato vittima di attacchi sul web per i suoi auguri decisamente speciali per l’allenatore di Testaccio.

Gli auguri di Ferrero a Ranieri

“Domani festeggiamo Sir Ranieri: auguri al ‘nonno rock’ del calcio mondiale; dal tuo presidente che te ama da sempre e da tutta la Sampdoria”. Sono state queste le parole di Ferrero su Twitter. Un messaggio che rappresenta in pieno lo spirito e lo stile del patron sampdoriano ma che, evidentemente, non è andato giù ai tanti tifosi che lo hanno letto. C’è chi polemizza per il termine nonno, e chi invece ce l’ha proprio con il numero uno in quanto ritenuto non degno di rappresentare la società. Non certo un clima sereno per la squadra di Genova, neppure dopo il grande successo per 3-0 contro la Lazio…

I GIOIELLI DELLA SAMPDORIA