Sampdoria, Thorsby “l’ecologista’ conquista il Ministro dell’Ambiente: il progetto ‘We play green’ anche negli stadi

Aveva mostrato la sua sensibilità verso l’ambiente in diverse occasioni, adesso Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, sembra aver quasi raggiunto il suo scopo: avvicinare il mondo del calcio alle vicende “green”. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, il calciatore è stato protagonista di un incontro con il Ministro dell’Ambiente per affrontare proprio queste tematiche spesso non considerate di primaria importanza nel mondo del pallone.

Thorsby: progetto We Play Green e non solo

Il calciatore danese è riuscito nel suo intento di incontrare il ministro Sergio Costa per parlare del suo progetto We Play Green. “Era da tempo che ci pensavo, grazie ad alcune conoscenze ce l’ho fatta. Abbiamo condiviso alcuni pensieri e gli ho raccontato del mio progetto”, ha detto Thorsby. Dal canto suo il politico è rimasto entusiasta dell’incontro: “Molti di voi lo conoscono come un bravissimo giocatore della Sampdoria, non tutti sanno che è un convinto e appassionato attivista ambientale”, ha detto Costa sul centrocampista.

Come scrive il Secolo XIX, il danese ha fatto diverse proposte su come il mondo del calcio possa cercare di dare una mano all’ambiente. Diverse idee quelle presentate dal giocatore tanto che verrà presto chiamato in causa anche il Ministro dello Sport Spadafora. Con lui si ipotizza di avviare diverse collaborazioni a tutela dell’ambiente anche negli stadi di calcio e nei luoghi importanti di altri sport. Tra le proposte c’è quella di diminuire al massimo la presenza di plastica negli spogliatoi di tutte le discipline e degli impianti sportivi. Di creare all’interno degli stadi appositi spazi dedicati alla raccolta differenziata della plastica, in modo tale che i tifosi possano utilizzarli per smaltire i bicchieri e le bottiglie.

