Sampdoria, ultima offerta di Vialli a Ferrero: 80 milioni non trattabili

Sono ore bollenti in casa Sampdoria per quanto riguarda la possibile cessione della società. Massimo Ferrero è stato chiaro: per vendere dovranno essere rispettate le sue condizioni.

Non dello stesso parere i potenziali acquirenti, con il gruppo capitanato da Gianluca Vialli disposto ad alzare l’offerta ma non a raggiungere la richiesta dell’attuale patron.

La Repubblica nella sua edizione genovese, oggi fa il punto sul futuro della Sampdoria e su quella che potrebbe essere la possibile svolta nella vicenda. Il gruppo Vialli ha messo a punto la nuova offerta per l’acquisto del club. Sarebbe pari a 80 milioni, l’ultima proposta non trattabile presentata a Ferrero. Nessun bonus, ma l’assorbimento dei 30 milioni di debiti accumulati. La palla passa all’attuale presidente che potrebbe anche decidere di vendere per poi tuffarsi nella nuova avventura targata Palermo.