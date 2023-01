Sampdoria, una messa in suffragio di Gianluca Vialli

Il gesto del club verso il compianto ex calciatore.

Non solo campo, calcio giocato e questioni societarie che, sicuramente, restano sempre all'ordine del giorno. La Sampdoria non dimentica Gianluca Vialli e dopo il ricordo di Cremona e Roma, anche Genova ha intenzione di omaggiare l'ex compianto campione, morto all'età di 58 anni dopo la battaglia con un tumore al pancreas.

Sul sito ufficiale dei blucerchiati, infatti, è stato reso noto che il club ha organizzato una messa in onore dell'ex blucerchiato che si terrà sabato prossimo, 21 gennaio 2023.

"Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al “Ferraris” in occasione della partita con il Napoli, l’U.C. Sampdoria ha organizzato una messa in suffragio per sabato 21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti", queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale della squadra blucerchiata.