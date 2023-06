Sampdoria, Vierchowod: “Stankovic non era il tecnico giusto. Serve squadra con attributi”

La retrocessione della Sampdoria sotto la lente di ingrandimento dell'ex difensore Pietro Vierchowod che a Primocanale ha detto tanto anche sulla gestione tecnica della squadra bocciando Stankovic: "Non era l'allenatore giusto. Avrei preso un italiano che conosce bene il nostro calcio come Ranieri o Delio Rossi, allenatori di spessore più adatti a provare a salvare questa Sampdoria".

GLI ERRORI DEL PASSATO – Prima di raggiungere nuovi obiettivi, bisogna riflettere su ciò che è stato compiuto in precedenza. A tal proposito Vierchwod ha detto: “Meno male che alla fine la società si è salvata anche se deve ricominciare dalla categoria inferiore ma è sempre meglio ripartire da zero. L'importante è non cadere più in personaggi simili (il riferimento è a Massimo Ferrero ndr). Servono giocatori con le 'palle'. Il nostro gruppo aveva gli attributi. Servono giocatori bravi a leggere le azioni tatticamente e leggere le partite, cosa che negli ultimi anni si è visto poco. In questa stagione i giocatori hanno avuto poca personalità, alle prime difficoltà sparivano. Sì c'è stata qualche partita giocata bene ma se poi perdi...".