Sampdoria, Yoshida: “Bella esperienza la Serie A. Futuro? C’è la possibilità di restare”

Yoshida parla dopo il pari della Samp a Brescia, il difensore giapponese tocca anche il tema permanenza in Serie A,

LE PAROLE DI YOSHIDA

“Sono molto contento -riportano i media ufficiali della Sampdoria-. È stato un periodo difficile, ma abbiamo fatto bene e possiamo rimanere in Serie A. È stata un’esperienza nuova per me, dopo 7 anni in Inghilterra tutto era differente e io sono uno a cui piace provare. Il futuro? Non so ancora niente, però una cosa la posso dire: ho la possibilità di rimanere un altro anno, anche se per il club e per me è meglio avere un contratto più lungo. Parleremo con la società e il mio agente durante le vacanze. Vedremo, cianin cianin…”