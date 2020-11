San Marino, le lacrime di Dante Rossi dal ‘record’ alla nazionalità arrivata dopo anni: “Ho pensato ai miei nonni e non ho resistito”

Per molti era un giocatore sconosciuto, ma dopo l’emozionante pareggio ottenuto dal suo San Marino, è diventato quasi una star. Dante Rossi è stato reso famoso da un pianto a dirotto nel corso delle interviste post gara. Non per lo 0-0 maturato contro Gibilterra, ma per la gioia pura ed emozione unica che è stato in grado di trasferire a tutti gli appassionati che hanno assistito al momento.

Lacrime dietro alle quali c’è tanto sacrificio, suo e della sua famiglia…

Dante Rossi: “Ho pianto pensando ai miei nonni”

“Non me l’aspettavo, non sono riuscito a trattenere l’emozione”, ha detto Dante Rossi ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. “Per me c’era molto di più dietro quel pareggio: ho aspettato dodici anni per poter ottenere la cittadinanza di San Marino e stare oggi insieme ai miei compagni. In quel momento ho pensato ai miei nonni che non ci sono più e con cui sono cresciuto quando mia mamma lavorava, alla famiglia che è lontana, ai miei amici, a mia moglie…”.

E ancora: “Trascorrevano gli anni e pensavo non fosse più possibile, ormai per me era una storia chiusa. In pochi mesi ne sono successe di cose. Mia moglie è un’insegnante, anche lei ha lasciato tutto in Argentina per seguirmi. Non era il suo sogno, era il mio. E per questo la ringrazierò sempre. Ora vogliamo restare qui a lungo e formare una famiglia. Non sappiamo ancora cosa succederà nel mondo, ma quando tutto passerà aspettatevi un nuovo sammarinese in uno o due anni”.