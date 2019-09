San Siro, il sindaco Sala a sorpresa: “Inter e Milan possono anche comprarlo…”

Possibile svolta nella vicenda relativa al futuro dello stadio San Siro di Milano. Inter e Milan sono a caccia di una soluzione che possa consentire di sviluppare un progetto per avere uno stadio di proprietà. Le difficoltà a trovare un accordo con il comune sono ben note ma potrebbe esserci stata un’apertura clamorosa da parte del numero uno della città: il sindaco Giuseppe Sala.

A margine dell’inaugurazione del negozio Uniqlo in piazza Cordusio, il primo cittadino ha affermato ai media presenti: “Dobbiamo compendiare l’interesse pubblico della città e le legittime aspirazioni di società private di avere uno stadio che per loro vuol dire più ricavi. A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio a San Siro o uno stadio a Sesto. Io ne aggiungerei una terza: siamo disponibili a cedere il Meazza qualora si volesse considerare l’ipotesi. In maniera tale che ci sia un range completo di possibilità, io di più non posso fare. Ovviamente il Comune non vuole farci soldi, siamo disponibilissimi alla valutazione di un ente terzo, che dica quanto vale lo stadio. Non abbiamo assolutamente né bisogno né interesse a speculare”.